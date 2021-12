Quirinale | Salvini | serve tavolo per il Colle Lunedì chiamerò i leader

(Di sabato 11 dicembre 2021) «ll presidente della Repubblica è di tutti, non c’è un articolo 1-bis della Costituzione che dice che il Pd ha diritto imperituro di scelta del capo dello Stato. Stavolta i numeri sono in mano del centrodestra»

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

parte da una constatazione politica che tiene a rimarcare: 'La Lega è centrale strategicamente e numericamente, il centrodestra ha le carte giuste per la scelta di un presidente della ..."Io non voglio un Capo dello Stato amico della Lega o di, voglio un presidente che garantisca tutta l'Italia e gli italiani e che dia a chiunque vinca le prossime elezioni il diritto di ...“La prossima settimana telefonerò a tutti i segretari di tutti i partiti per far sì che la scelta del presidente della Repubblica sia ...Numeri prima che strategie e alleanze. Manca un mese abbondante e per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica è necessario capire di quanti numeri dispone un proprio candidato.