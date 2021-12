Quirinale, Renzi: ora spetta al centrodestra prendere iniziativa (Di sabato 11 dicembre 2021) Sul Quirinale cosa succederà "dipende se il centrodestra questa volta prende l'iniziativa insieme o no, il ruolo di king maker tocca a voi, l'altra volta la responsabilità me la sono presa io perché avevamo la maggioranza, stavolta o la destra si incarica di fare una proposta complessiva o se non lo fa quando si arriverà a discutere a gennaio si cerchi le ragioni migliori per scegliere tutti insieme un arbitro per i prossimi sette anni". Lo ha detto Matteo Renzi ad Atreju a proposito dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/Quirinale-Renzi-ora-spetta-al-centrodestra-prendere-iniziativa 20211211 video ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021) Sulcosa succederà "dipende se ilquesta volta prende l'insieme o no, il ruolo di king maker tocca a voi, l'altra volta la responsabilità me la sono presa io perché avevamo la maggioranza, stavolta o la destra si incarica di fare una proposta complessiva o se non lo fa quando si arriverà a discutere a gennaio si cerchi le ragioni migliori per scegliere tutti insieme un arbitro per i prossimi sette anni". Lo ha detto Matteoad Atreju a proposito dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/-ora--al-20211211 video ...

