Quirinale, presidente europeista subito a larga maggioranza (Di sabato 11 dicembre 2021) "Sono sicuro che il nostro Paese avrà a fine gennaio un presidente o una presidente eletto a larga maggioranza e rapidamente dalle Camere riunite in seduta comune, e non con vecchi modelli come capitò ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) "Sono sicuro che il nostro Paese avrà a fine gennaio uno unaeletto ae rapidamente dalle Camere riunite in seduta comune, e non con vecchi modelli come capitò ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, in una nota, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di #LinaWertmüller “regista e int… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università degli stud… - Quirinale : Intervento del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata Internazionale della #Montagna: - IlModeratoreWeb : Quirinale, Letta “Presidente eletto a larga maggioranza e rapidamente” - - ginugiola : RT @Tg3web: 'Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è l'occasione imperdibile per sanare le disuguaglianze fra i territori'. Lo ha dett… -