Quirinale | Letta “Presidente eletto a larga maggioranza e rapidamente”

(Di sabato 11 dicembre 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “Non riesco ad immaginare l’Italia con undella Repubblica anti europeo, quindi credo che sia fondamentale e lo dò per scontato. Fa parte del dna del nostro Paese, fa parte del dna costituzionale del nostro Paese il fatto che l’impegno per l’Europa sia fondamentale ed uno degli elementi chiave, e sono sicuro che il nostro Paese avrà a fine gennaio uno unaeddalle Camere riunite in seduta comune, e non con vecchi modelli come capitò in passato con lunghe settimane di votazione”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, a margine di un convegno in svolgimento al Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, a chi gli ha chiesto se sia ...

... è la direzione in cui va la proposta che il Pd presenterà "a febbraio" per la riforma chiave per l'Ue, come spiegato da. "Per noi - ha aggiunto - il Patto di stabilità sarà il grande tema del ...Così il segretario del Pd, Enrico, a margine di un dibattito sul futuro dell'Ue, organizzato da S&d a Firenze. 'Bisognerà dare un segnale e fare questa scelta in modo tale che sia anche una ...Il ricorso formulato dall’Avvocatura dello Stato per conto del Quirinale conterrebbe presupposti “fondati ... iniziative da lui prese, perfino leggi elettorali da lui promulgate”. Ma tutte queste ...FIRENZE (ITALPRESS) – “Non riesco ad immaginare l’Italia con un presidente della Repubblica anti europeo, quindi credo che sia fondamentale e lo dò per scontato. Fa parte del dna del nostro Paese, fa ...