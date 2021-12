Qui Cagliari, sono 22 i convocati da Mazzarri: l’elenco completo (Di sabato 11 dicembre 2021) I convocati da Walter Mazzarri per Inter-Cagliari, match della diciassettesima giornata della Serie A Domani il Cagliari affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022. In vista della trasferta meneghina, Waltee Mazzarr ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 22 giocatori. Da segnalare l’assenza di Nandez e Walukiewicz. PORTIERI: Aresti, Cragno, Radunovic DIFENSORI: Altare, Bellanova, Caceres, Godin, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Lykogiannis, Obert, Zappa CENTROCAMPISTI: Deiola, Grassi, Marin, Oliva ATTACCANTI: João Pedro, Keita Baldé, Pavoletti, Pereiro, Ceter L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Ida Walterper Inter-, match della diciassettesima giornata della Serie A Domani ilaffronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022. In vista della trasferta meneghina, Waltee Mazzarr ha diramatodei, composto da 22 giocatori. Da segnalare l’assenza di Nandez e Walukiewicz. PORTIERI: Aresti, Cragno, Radunovic DIFENSORI: Altare, Bellanova, Caceres, Godin, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Lykogiannis, Obert, Zappa CENTROCAMPISTI: Deiola, Grassi, Marin, Oliva ATTACCANTI: João Pedro, Keita Baldé, Pavoletti, Pereiro, Ceter L'articolo proviene da intermagazine.

