Questo tifoso juventino? "Re delle truffe". Quanti soldi ha fregato: condannato e rovinato (Di sabato 11 dicembre 2021) Andrea Ghiotto è un tifoso della Juventus che è diventato noto suo malgrado in qualità di “re delle truffe”. Indagato e arrestato più volte dalla Guardia di Finanza per aver raggirato il Fisco per anni con fatture false, l'uomo si è visto servire il conto (salatissimo) da parte di Equitalia, che gli ha fatto recapitare un bollettino in cui è specificata la cifra che dovrà pagare entro cinque giorni. Si tratta di 17 milioni di euro, che ovviamente Ghiotto non ha: “In tanti m hanno contattato, anche solo per canzonarmi - ha dichiarato al Corriere della Sera - per offrirmi i 50 centesimi che sono solo gli spiccioli di quella mega cifra, impossibile da pagare per me. Per riuscire a farlo dovrei vincere il Superenalotto”. Insomma, Ghiotto è il classico furbetto italico a cui è andata male. Per capire cosa sia passato nella sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Andrea Ghiotto è undella Juventus che è diventato noto suo malgrado in qualità di “re”. Indagato e arrestato più volte dalla Guardia di Finanza per aver raggirato il Fisco per anni con fatture false, l'uomo si è visto servire il conto (salatissimo) da parte di Equitalia, che gli ha fatto recapitare un bollettino in cui è specificata la cifra che dovrà pagare entro cinque giorni. Si tratta di 17 milioni di euro, che ovviamente Ghiotto non ha: “In tanti m hanno contattato, anche solo per canzonarmi - ha dichiarato al Corriere della Sera - per offrirmi i 50 centesimi che sono solo gli spiccioli di quella mega cifra, impossibile da pagare per me. Per riuscire a farlo dovrei vincere il Superenalotto”. Insomma, Ghiotto è il classico furbetto italico a cui è andata male. Per capire cosa sia passato nella sua ...

