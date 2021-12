“Quasi morta”: nuove drammatiche testimonianze sulle condizioni della Principessa Charlene (Di sabato 11 dicembre 2021) Cosa sta succedendo davvero a Charlene di Monaco? Quali sono le sue reali condizioni di salute? Sono in molti ad essere preoccupati per la Principessa, moglie di Alberto di Monaco, che è rientrata da poco nel Principato dopo essere stata a lungo in Sudafrica per curare le conseguenze di una grave infezione. Tuttavia, sembra che nelle ultime settimane le condizioni di Charlene siano tornate allarmanti. Il padre della Principessa ha provato a fare chiarezza in un’intervista rilasciata a Page Six. LEGGI ANCHE => Come sta la Principessa Charlene dopo la malattia? La rara testimonianza dei genitori Michael Wittstock, padre dell’ex nuotatrice, non ha usato giri di parole, affermando che sua figlia ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 11 dicembre 2021) Cosa sta succedendo davvero adi Monaco? Quali sono le sue realidi salute? Sono in molti ad essere preoccupati per la, moglie di Alberto di Monaco, che è rientrata da poco nel Principato dopo essere stata a lungo in Sudafrica per curare le conseguenze di una grave infezione. Tuttavia, sembra che nelle ultime settimane ledisiano tornate allarmanti. Il padreha provato a fare chiarezza in un’intervista rilasciata a Page Six. LEGGI ANCHE => Come sta ladopo la malattia? La rara testimonianza dei genitori Michael Wittstock, padre dell’ex nuotatrice, non ha usato giri di parole, affermando che sua figlia ...

