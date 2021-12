Putin | il prevedibile La radiografia di Schmies Cepa

Leggi su formiche

(Di sabato 11 dicembre 2021) Cosa sta pianificando? Cosa ha in mente? Attaccherà o meno l’Ucraina con ben 175.000 truppe al confine sud-occidentale russo e in Crimea? Quasi ogni giorni i piani di una possibile invasione dell’Ucraina sono pubblicati dai giornali europei. Il periodo delineato va da gennaio a febbraio. Da settimane gli esperti militari si chiedono se un’invasione sia possibile. Anche i servizi di intelligence sono al lavoro, con la scansione invisibile del terreno e delle onde aeree grazie alla più sofisticata tecnologia di sorveglianza militare, mentre la Nato ha nel frattempo riunito i ministri degli Esteri a Riga. Da tempo le menti più brillanti del mondo cercano di comprendere come funzioni la mente di Vladimir. Qualcuno è andato oltre, cercando perfino di scavare nel suo subconscio. Al Forum per gli investimenti di Mosca del 30 novembre gli hanno ...