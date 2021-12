Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 11 dicembre 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta Il primo con validità dalle 14 odierne per 24-30 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia settentrionale e adriatica; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore. Si prevedono” venti: forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca ... Leggi su noinotizie (Di sabato 11 dicembre 2021) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi diIl primo con validità dalle 14 odierne per 24-30 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sucentro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie susettentrionale e adriatica; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di home page, fontedella. Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore. Si prevedono” venti: forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca ...

