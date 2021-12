Proporzionale tedesco o maggioritario con premio Il Pd si spacca sulla legge elettorale Diviso anche il M5S

(Di sabato 11 dicembre 2021) Non c'è pace al Nazareno. Il Partito Democratico riesce arsisull'ipotesi di riforma. Una divisione netta e radicale che finisce per lacerareil Movimento 5 Stelle, già alle prese con una balcanizzazione dei gruppi parlamentari. Un fronte eterogeneo formato dal leader storico della sinistra romana dem, Goffredo Bettini, dalla nuova... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Proporzionale tedesco

Affaritaliani.it

... che mette in discussione il da sempre predominante asse franco -e potrebbe mettere in ... ovvero il sistemasenza soglie di sbarramento , volte a tagliare fuori le forze più ......chiediamo dunque quale sia il segreto che fa funzionare così bene il sistema istituzionale. ... La l egge elettorale tedesca è unpuro , che solo di rado dà al partito primo ...Il congresso subito dopo l'elezione del presidente del Repubblica, c'è il rischio che sia il congresso che apre la campagna elettorale... "Non mi aspettavo cert ...