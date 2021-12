Pronostici di oggi 12 dicembre | Inter | Napoli | Atalanta | Psg | Ajax | Barcellona e il derby di Madrid

Leggi su infobetting

(Di domenica 12 dicembre 2021) Eccoci dunque al riepilogo deidi12, domenica nella quale vedremo in campo molte big tra cui le squadre di testa della serie A con l’impegnata contro il Cagliari, ilcontro l’Empoli e l’nella trasferta sul campo del Verona. In Ligue 1 il Psg ospita il Monaco, in Bundesliga InfoBetting: Scommesse Sportive e