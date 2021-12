Programmi TV di stasera, sabato 11 dicembre 2021. Su Italia1 arriva ‘Il Grinch’ in versione cartone animato, 24 ospiti per Baglioni (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Grinch Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle 2021 Talent. Nona e penultima puntata del dance show più amato dagli italiani. La tensione in pista aumenta: si stringe, infatti, il cerchio attorno alle coppie che si giocheranno un posto nella finalissima. Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, svelerà al termine della puntata i nomi dei personaggi che grazie al voto social si contenderanno il gradino più alto di questa edizione. Le coppie “stellari” che gareggeranno per guadagnarsi un posto nella finale di Ballando con le stelle sono: Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Nella puntata precedente, il duo formato da Andrea Iannone e Lucrezia Lando è stato eliminato dalla competizione, ma la loro “corsa” non è ancora ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Grinch Rai1, ore 20.35: Ballando con le StelleTalent. Nona e penultima puntata del dance show più amato dagli italiani. La tensione in pista aumenta: si stringe, infatti, il cerchio attorno alle coppie che si giocheranno un posto nella finalissima. Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, svelerà al termine della puntata i nomi dei personaggi che grazie al voto social si contenderanno il gradino più alto di questa edizione. Le coppie “stellari” che gareggeranno per guadagnarsi un posto nella finale di Ballando con le stelle sono: Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Nella puntata precedente, il duo formato da Andrea Iannone e Lucrezia Lando è stato eliminato dalla competizione, ma la loro “corsa” non è ancora ...

