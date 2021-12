Professore ucciso a Tarquinia | il fermato confessa

(Di sabato 11 dicembre 2021) Hato l’uomodai carabinieri per l’omicidio deluniversitarionel parcheggio delle Saline a, in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe ammesso di essere l’autore del delitto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Decisive per le indagini le immagini di una telecamera che inquadra da lontano il piazzale in zona Saline dove il corpo delè stato trovato in auto con la cintura allacciata. Chi era la ...VITERBIO - Claudio Cesaris ha ammesso di averDario Angeletti. Davanti al gip del tribunale di Viterbo, Savina Poli, il pensionato di 68 anni ha confessato il delitto deldell'Unitus ma ha respinto la premeditazione. L'ex ...VITERBO- Claudio Cesaris, funzionario tecnico in pensione dell’università di Pavia, ha confessato: il 68 enne accusato di omicidio del professore universitario dell’ateneo viterbese, Dario Angeletti, ...Claudio Cesaris, il 68enne è stato arrestato per l'omicidio di Dario Angeletti. l'assassino si era invaghito non corrisposto di una donna e pensava che la colpa fosse della vittima ...