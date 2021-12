(Di sabato 11 dicembre 2021)– “io a”. È quanto avrebbe confermato Claudio Cesaris, il 68enne accusato dell’omicidio di Dario Angeletti. Da quello che riferisce il legale, Cesaris si sarebbe disfatto dell’arma del delitto. Nessuna premeditazione, dunque, secondo quantoto dall’indagato: dopo un colloquio con Angeletti, avvenuto in maniera del tutto casuale e senza previo appuntamento, avrebbe avuto un raptus. Forse una frase mal digerita, secondo quando trapela. I due, fanno sapere i legali, non si sarebbero mai incontrati prima: nessuna conoscenza pregressa. “Non ho seguito Dario Angeletti. Non c’èil pedinamento. Aci andavo spesso a passeggiare” le parole di Cesaris al magistrato, rigettando le accuse di pedinamento e premeditazione del ...

Advertising

ilfaroonline : Professore assassinato a Tarquinia, l’arrestato confessa: “Sono stato io a sparare” - ilfaroonline : Quarto Grado: si indaga sul professore assassinato a Tarquinia. Qual è il movente? - ilfaroonline : Professore assassinato a Tarquinia: fermato un uomo - zazoomblog : Professore assassinato a Tarquinia: fermato un uomo - #Professore #assassinato #Tarquinia: - corzunino : La storia privata del professore assassinato. Docente ucciso in auto, c'è un sospettato. L’omicidio in un video… -

Ultime Notizie dalla rete : Professore assassinato

...da Cosa Nostra, come anche i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Alla cerimonia interverranno Anna Rossomando vicepresidente del Senato, Fernando Dalla Chiesadell'...Possibile svolta nell' omicidio deluniversitario di 52 anni ,a Tarquinia (Viterbo) martedì. Nelle scorse ore, i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini sul caso, ...Ha un nome l’assassino di Dario Angeletti, il professore della Tuscia trovato morto martedì in auto in un parcheggio a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Il fermato, Claudio Cesaris, 68 anni, ha conf ...Il 68enne arrestato per l'omicidio del professore a Tarquinia, Dario Angeletti, ha confessato: Claudio Cesaris ha ammesso di avergli sparato in auto. Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni q ...