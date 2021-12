Probabili formazioni Fiorentina-Benevento, sedicesimi Coppa Italia 2021/2022 (Di sabato 11 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Benevento, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Al Franchi una delle squadre più in forma del campionato di Serie A sfida una delle pretendenti alla promozione diretta in Serie B: per entrambe in palio in questo scontro a eliminazione diretta in gara secca ci sono gli ottavi di finale della Coppa nazionale. Andiamo allora a scoprire le possibili scelte da parte di Italiano e Caserta per questo appuntamento che si giocherà alle ore 21 di mercoledì 15 dicembre. QUI Fiorentina – Possibile un po’ di turnover da parte di Italiano, in avanti potremmo vedere Saponara, Sottil e persino Kokorin. Torna Benassi ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Ledi, match valido per idi finale di. Al Franchi una delle squadre più in forma del campionato di Serie A sfida una delle pretendenti alla promozione diretta in Serie B: per entrambe in palio in questo scontro a eliminazione diretta in gara secca ci sono gli ottavi di finale dellanazionale. Andiamo allora a scoprire le possibili scelte da parte dino e Caserta per questo appuntamento che si giocherà alle ore 21 di mercoledì 15 dicembre. QUI– Possibile un po’ di turnover da parte dino, in avanti potremmo vedere Saponara, Sottil e persino Kokorin. Torna Benassi ...

Advertising

cmdotcom : #UdineseMilan: le probabili #formazioni, dove vederla in tv e streaming #SerieA #Udinese #Milan… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveGenoa #SerieA #Venezia-Juventus, le probabili formazioni: Allegri rilancia Mor… - infoitsport : Torino-Bologna, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - chalcio : Super League, San Gallo vs Lugano, le probabili formazioni - ilbianconerocom : Venezia-Juve: le probabili formazioni e dove vedere la partita -