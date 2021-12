Primavera, il Cagliari strapazza il Napoli: 3 - 0 e aggancio in classifica (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA - In tre per un posto: la seconda piazza del campionato Primavera vede Inter , Napoli e Cagliari appaiate a quota 19, con i sardi che hanno raggiunto le rivali battendo i partenopei nello ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA - In tre per un posto: la seconda piazza del campionatovede Inter ,appaiate a quota 19, con i sardi che hanno raggiunto le rivali battendo i partenopei nello ...

Advertising

sportli26181512 : Primavera, il Cagliari strapazza il Napoli: 3-0 e aggancio in classifica: Nelle altre tre gare della 12ª giornata v… - Etzi2891 : RT @CagliariCalcio: ?? | FORMAZIONE Cagliari ?? Napoli Primavera Ore 11, diretta su Sportitalia ?? Ecco le scelte di Agostini ?? #Primavera1… - infoitsport : Primavera 1, il Cagliari vuole continuare a vincere in casa nell'anticipo contro il Napoli - infoitsport : Primavera 1, Cagliari-Napoli: risultato, cronaca e tabellino LIVE - infoitsport : Primavera, il Napoli secondo in classifica va a Cagliari: i convocati di Frustalupi -