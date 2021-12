“Presidente della Repubblica donna dipende da Berlusconi”: Salvini ribadisce supporto (Di sabato 11 dicembre 2021) Romas, 11 dic – Silvio Berlusconi è il candidato per il colle, secondo Matteo Salvini, che lo ribadisce nella notizia pubblicata dall’Ansa., rispondendo a una domanda fatta ad Atreju sull’idea di un Presidente della Repubblica donna. “Presidente donna? dipende da Berlusconi” dice Salvini Presidente donna? A seconda delle scelte di Berlusconi, afferma Salvini: “Ma Berlusconi si chiama Silvio e non Silvia. Se Berlusconi fa scelte diverse, allora abbiamo diverse donne con i requisiti”. Il leader della Lega ha fatto questa dichiarazione proprio ad Atreju: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 11 dicembre 2021) Romas, 11 dic – Silvioè il candidato per il colle, secondo Matteo, che lonella notizia pubblicata dall’Ansa., rispondendo a una domanda fatta ad Atreju sull’idea di un. “da” dice? A seconda delle scelte di, afferma: “Masi chiama Silvio e non Silvia. Sefa scelte diverse, allora abbiamo diverse donne con i requisiti”. Il leaderLega ha fatto questa dichiarazione proprio ad Atreju: ...

