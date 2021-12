Premier League, il Manchester City supera il Wolverhampton 1-0 (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Manchester City ha superato per 1-0 il Wolverhampton nella gara valida per la 16/ma giornata dei Premier League. Decide una rete di Sterling al 66?. I Citizens mantengono la vetta della classifica con 38 punti. Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilhato per 1-0 ilnella gara valida per la 16/ma giornata dei. Decide una rete di Sterling al 66?. I Citizens mantengono la vetta della classifica con 38 punti.

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Formazioni ufficiali Norwich - Manchester United, Premier League 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Norwich - Manchester United , sfida valida per la 16esima giornata della Premier League 2021/2022 . Obiettivo tre punti per Ronaldo e compagni, chiamati a vincere per restare in scia delle prime quattro. Impegno più che alla portata sul campo del neopromosso Norwich, che ...

Highlights e gol Manchester City - Wolves 1 - 0, Premier League 2021/2022 (VIDEO) Il video con gli highlights e i gol di Manchester City - Wolves 1 - 0 , match valido per la sedicesima giornata di Premier League 2021/2022 . I citizens di Guardiola ottengono il successo grazie ad una rete di Raheem Sterling su calcio di rigore (molto dubbio). Gara caratterizzata da svariati cartellini gialli e ...

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend su Sky Sky Sport Premier, il City piega i Wolves e resta in vetta: decide Sterling Guardiola si porta momentaneamente a +4 dal Liverpool e a +5 dal Chelsea: i Citizens giocano tutta la ripresa in 11 contro 10, espulso Jimenez, e passano con un rigore del numero 7 ...

Manchester City-Wolverhampton 1-0: decide un rigore dubbio di Sterling. Espulso Raul Jimenez nel primo tempo PREMIER LEAGUE - La squadra di Guardiola batte di misura i Wolves al termine di una partita avara di spettacolo. L'episodio clou nel recupero del primo tempo qu ...

