Preghiera della sera 11 Dicembre 2021: "Proteggimi come figlio tuo o Madre" (Di sabato 11 dicembre 2021) "Proteggimi come figlio tuo o Madre". Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte. (Don Tonino Bello)

