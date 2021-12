Portuali di Trieste | dopo le proteste arrivano i licenziamenti Volk | “Tre quarti di noi è vaccinato | siamo contro il pass Dal 2020 qui nessuno ha fatto rispettare norme sanitarie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) “Noinoni vaccini,il Green. Vuole sapere la verità? Qui asul Covid ci hanno preso per il culo, per un anno e mezzo non ci hanno dato ciò che chiedevamo a tutela della salute. Poi hanno pensato che imponendoci il Greenavrebbero risolto tutto. Le carte che lo dimostrano sono tutte qui, a cominciare dalla prima lettera del 31 gennaio…”. Alessandroè il segretario del Coordinamento Lavoratoridi. “Nondisposti a sentirci dire che la colpa di tuttonoi… Certo che crediamo che il Covid uccide, non scherziamo. Mio fratello ha avuto il Covid, io sono ...