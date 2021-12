Pordenone-Cosenza | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 dicembre 2021)questo pomeriggio di scena al “Teghil” a partire dalle 14.00, per la 17a giornata del campionato diB 21-22. I Ramarri, come del resto i rossoblù, lottano per salvarsi. Nessuna delle duepuò sbagliare questo scontro diretto, tanto meno gli ospiti, oggi per la prima volta in campo diretti dalla panchina da Roberto Occhiuzzi. Statistiche e curiosità diIl, ultimo in classifica con 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi, 11 sconfitte), come il LR Vicenza, proviene dalla sconfitta subita nell’ultimo turno a Benevento contro i giallorossi, i quali hanno prevalso per 2-1 (Elia e Di Serio in gol per la squadra campana, Butic per i neroverdi). Prima di questo nuovo scivolone, la squadra affidata a Tedino aveva dato ...