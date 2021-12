Pompei | dalla Casa della Biblioteca emergono gli utensili dell’artigiano restauratore prima dell’eruzione e la fuga

(Di sabato 11 dicembre 2021) Nuovi frammenti di vita tornano alla luce a. Un disco di pietra lavorato che formava la base per un piccolo mortaio e un vaso di bronzo o di rame, un’olla, sono emersi in questi giorni dal cantiere di messa in sicurezza dell’Insula Occidentalis dia testimoniare i lavori in corso nel giornonellaper la riparazione dei danni di uno sciame sismico precedente al terribile cataclisma che nel 79 d. c. distrusse i paesi del Vesuviano. “Oggetti semplici ma raffinati – si legge sulla pagina facebook del Parco archeologico di– con ogni evidenza abbandonati dall’artigiano fuggito per l’eruzione accanto alla soglia di un ambiente. Il disco di pietra, perfettamente circolare esuperficie finemente ...

Nuovi frammenti di vita tornano alla luce a Pompei. Un disco di pietra lavorato che formava la base per un piccolo mortaio e un vaso di bronzo o di rame, un'olla, sono emersi in questi giorni dal cant ...Nel corso dei lavori di messa in sicurezza dell'Insula Occidentalis, ritrovato un disco in pietra con residui di lavorazione per la produzione del ...