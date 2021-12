“Pomeriggio 5” | l’ospite a Barbara D’Urso | “Tu che sei piena di haters …” | nessuno si aspettava la risposta che ha dato la D’Urso

Leggi su baritalianews

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata di5 condotta, come al solito, da. Attorno alla conduttrice, questa stagione televisiva ruotano tantissime voci, c’è chi dice che andrà su Italia 1, l’altra rete Mediaset, chi, invece che rimarrà su canale 5 e a breve condurrà altri programmi. Lei, come al solito, lascia parlare tutti e non risponde ama si mostra sempre serena ed entusiasta della sua vita lavorativa. Un ospite a: “Tu hai tantissimi” Ieri, nel salotto di, alla presenza di vari opinionisti, tra cui Paolo Brosio e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, era in collegamento Anna Giulia Fossatelli, la ...