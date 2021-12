Poliziotto stroncato da malore improvviso muore per strada

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un’altra tragedia a poche ore dalla morte del funzionario di polizia Antonio Trotta. Sempre in Calabria, questa volta a Siderno. Unè morto improvvisamente mentre si trovava sul lungomare.da un, R.V. si è accasciato al suolo senza più riprendersi. Era in forza al reparto scorte. Nonostante i tempestivi soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Forze Armate News.