Poliziotto della stradale travolto e ucciso sull’A23 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tragico l’esito di un incidente stradale accaduto questa mattina intorno alle 6 lungo l’autostrada A23, all’altezza della progressiva chilometrica 34, in direzione Tarvisio, tra Udine Nord e Gemona del Friuli. Come riporta IlFriuli Due vetture si sono scontrate in un tamponamento, una Fiat Panda e una Ford Fiesta. La dinamica resta ancora da chiarire. Il conducente di una delle due auto si è allontanato ed è stato trovato in un secondo momento in un’area di sosta.Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale di Amaro e, per cause da chiarire, uno degli agenti è stato investito mentre stava effettuando i rilievi ed è morto. Sono intervenute diverse pattuglie, per tutti gli accertamenti, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, le ambulanze, il carro funebre. L'articolo proviene da ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 11 dicembre 2021) Tragico l’esito di un incidenteaccaduto questa mattina intorno alle 6 lungo l’autostrada A23, all’altezzaprogressiva chilometrica 34, in direzione Tarvisio, tra Udine Nord e Gemona del Friuli. Come riporta IlFriuli Due vetture si sono scontrate in un tamponamento, una Fiat Panda e una Ford Fiesta. La dinamica resta ancora da chiarire. Il conducente di una delle due auto si è allontanato ed è stato trovato in un secondo momento in un’area di sosta.Sul posto è intervenuta una pattugliaPoliziadi Amaro e, per cause da chiarire, uno degli agenti è stato investito mentre stava effettuando i rilievi ed è morto. Sono intervenute diverse pattuglie, per tutti gli accertamenti, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, le ambulanze, il carro funebre. L'articolo proviene da ...

Advertising

poliziadistato : Non ce l'ha fatta Antonio, commissario capo della questura di Catanzaro. Ci ha lasciato a 34 anni. Aveva avuto un m… - PBuiano : RT @poliziadistato: Non ce l'ha fatta Antonio, commissario capo della questura di Catanzaro. Ci ha lasciato a 34 anni. Aveva avuto un malor… - elenaricci1491 : Poliziotto della stradale travolto e ucciso sull’A23 - forzearmatenews : Poliziotto della stradale travolto e ucciso sull’A23 - FrancescoDeBen8 : La cosa che più mi ha dato fastidio in Squid Game, e che ho trovato meno verosimile, è la durata della batteria del… -