Pogba | l’accordo sul rinnovo fatica ad arrivare | la situazione

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ancora in stallo le trattative per ildi Paulcon il Manchester United, come riportato su Twitter da Fabrizio Romano. Il giocatore francese, in questo momento fermo ai box per infortunio, non sembra molto convinto dalla proposta di contratto effettuata dal club a luglio. A dare la scossa a questaci ha pensato il nuovo allenatore dello United, Ralf Rangnick, che si è espresso così: “Il Manchester United è un grande club. Credo che nessuno abbia bisogno di essere convinto a restare qui” Una frecciata che sicuramente non passerà inosservata ae al suo entourage, rappresentato da Mino Raiola. Alessio Dambra