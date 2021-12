Pnrr e cooperazione, quali opportunità. La tavola rotonda di Legacoop Piemonte (Di sabato 11 dicembre 2021) Si è svolto nella cornice del Salone d’Onore del Castello del Valentino a Torino l’incontro “Pnrr per lo sviluppo delle imprese cooperative: quali opportunità”, organizzato da Legacoop Piemonte e moderato da Nuova Società per approfondire le tematiche legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il ruolo del mondo cooperativo. Hanno partecipato alla tavola rotonda il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione Economica Bruno Tabacci, il Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, il presidente di Anci Piemonte Andrea Corsaro e il Presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lusetti. Nel corso dell’incontro si è concordato su come il Pnrr rappresenti una occasione unica di ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 11 dicembre 2021) Si è svolto nella cornice del Salone d’Onore del Castello del Valentino a Torino l’incontro “per lo sviluppo delle imprese cooperative:”, organizzato dae moderato da Nuova Società per approfondire le tematiche legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il ruolo del mondo cooperativo. Hanno partecipato allail Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione Economica Bruno Tabacci, il Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, il presidente di AnciAndrea Corsaro e il Presidente diNazionale Mauro Lusetti. Nel corso dell’incontro si è concordato su come ilrappresenti una occasione unica di ...

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr cooperazione Pnrr e patrimonio culturale, 'Occasione preziosa per l'Italia' L'importanza del patrimonio culturale, compreso quello privato, per l'economia e la futura crescita economica; la necessità di cooperazione tra diversi gruppi per far funzionare il Pnrr, compreso il settore privato, la richiesta rivolta alle istituzioni nel tenere in considerazione il settore privato per la valorizzazione e ...

Pnrr, Giovannini: "In quattro mesi trovata intesa su distribuzione 61 miliardi" ...l'allocazione delle risorse del Pnrr ai soggetti attuatori. In quattro mesi abbiamo trovato l'intesa sulla distribuzione di 61 miliardi. Ringrazio tutti i presidenti di Regione per la cooperazione ...

Come ti reinvento la cooperazione sociale (10/12/2021) Vita ISSNAF Awards 2021, ecco i migliori giovani ricercatori italiani in USA Washington DC, 10 dicembre 2021 - Un legame che si rafforza e si rinnova all'insegna della ricerca scientifica e umanistica e che trova nuova linfa nel lavoro di tanti giovani ricercatori. È quello tr ...

Disabilità, Stefani: la legge delega è un lavoro corale, appartiene a tutti Stefani ha rimarcato inoltre che "questa non è una riforma che rimarrà sulla carta perché su questo si regge il Pnrr: ottemperanza e adempimento ... "per la legge delega servirà maggiore cooperazione ...

