Playoff Mondiali a Palermo | Gravina | “Il calore della Sicilia per il sogno”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma – Ripartirà dala corsaNazionale di Roberto Mancini a Qatar 2022. La FIGC ha scelto infatti lo stadio ‘Renzo Barbera’ come teatrosfida valida per i play offtra Italia e Macedonia del Nord in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45). Ad annunciarlo è stato il presidenteFigc Gabriele: “Ci siamo confrontati con Roberto Mancini – ha dichiarato – e abbiamo scelto. Vogliamo costruire, a cominciare da stasera, un evento importante, coinvolgendo la città di, coinvolgendo l’Italia. Con questo 2021 abbiamo intenzione di chiudere una stagione straordinaria culminata con la vittoria dell’Europeo. Ora iniziamo una nuova fase, ricominciando da”. La Nazionale giocherà per la ...

