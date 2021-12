“Per l’azienda siamo trasparenti”, parla la donna licenziata su Teams dopo 18 anni di lavoro (Di sabato 11 dicembre 2021) Separata e con due figli, 18 anni di lavoro nella stessa azienda, licenziata con una telefonata su Teams con effetto immediato. Alessandra Celidoni racconta la sua esperienza, condivisa con altri due dipendenti della Yazaki Italia, anche loro messi alla porta dal colosso che produce e commercializza cablaggi e sistemi di distribuzione elettrica per autoveicoli e che vanta il gruppo Stellantis tra i primi clienti. “Ci hanno trattato come se fossimo trasparenti. Capisco che le multinazionali licenzino, ma almeno un incontro, la possibilità di darmi del tempo per cercare un’altra occupazione”, dice intervistata dal Corriere della Sera. Il licenziamento via Teams della Yazaki Italia Delegata della Fisascat Cisl, 50 anni di cui 18 trascorsi nella sede ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Separata e con due figli, 18dinella stessa azienda,con una telefonata sucon effetto immediato. Alessandra Celidoni racconta la sua esperienza, condivisa con altri due dipendenti della Yazaki Italia, anche loro messi alla porta dal colosso che produce e commercializza cablaggi e sistemi di distribuzione elettrica per autoveicoli e che vanta il gruppo Stellantis tra i primi clienti. “Ci hanno trattato come se fossimo. Capisco che le multinazionali licenzino, ma almeno un incontro, la possibilità di darmi del tempo per cercare un’altra occupazione”, dice intervistata dal Corriere della Sera. Il licenziamento viadella Yazaki Italia Delegata della Fisascat Cisl, 50di cui 18 trascorsi nella sede ...

