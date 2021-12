Pepito Rossi | «Ho avuto tante delusioni Finché sei al top ti stanno tutti vicini | quando ti fai male spariscono» 

(Di sabato 11 dicembre 2021) Su Sportweek una lunga intervista a, tornato in Italia con la maglia della Spal. «Dimostro di essere ancora un calciatore, finalmente mi sento di nuovo tale. È l’unica cosa che ho chiesto,ho parlato con la società. Datemi questa possibilità». Continua: «Per me il calcio è tutto, pur di tornare in campo avrei fatto qualunque cosa, dopo tanto tempo perso con gli infortuni. Ma penso sia stato giusto rientrare proprio qui, non solo perché hanno creduto in me. C’è un progetto serio e affascinante». A convincerlo, racconta, è stato il presidente del club, che gli ha detto: “Giuseppe ti vogliamo”. «In passato ho sentito altre cose, purtroppo. Mi hanno ferito, perché ho percepito che le persone non si fidavano più di me. Da una parte mi è dispiaciuto tantissimo, ma allo stesso tempo ne ho tratto motivazioni ancora più ...

Poi torniamo sul Manchester United tra i 'processi' a Ronaldo e l'incognita Rangnick, con un parere di un ex d'eccezione: Giuseppe. Infine, focus sul giocatore più in forma della Premier League:...Commenta per primois back: 'Il gol, che liberazione! Ecco come sono tornato a essere un calciatore'.Pippo Inzaghi (foto) sorride per il recupero di Moreo e applaude la Spal per l’ingaggio di Pepito Rossi. "Moreo adesso sta bene – assicura il tecnico del Brescia –, ma giocare con una punta centrale o ...Il Liverpool B visto a San Siro contro il Milan potrebbe vincere lo scudetto in Italia? Con questa provocazione (ma nemmeno troppo…) apriamo la nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sul calci ...