Pensioni, nuovo allarme conti: troppe uscite anticipate (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel mirino dell'Ocse le troppe deroghe alla legge Fornero che fanno scendere l'età media d'uscita a 61,8 anni. L'Inps chiude l'esercizio 2021 con un disavanzo di oltre 20 miliardi Leggi su ilsole24ore (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel mirino dell'Ocse lederoghe alla legge Fornero che fanno scendere l'età media d'uscita a 61,8 anni. L'Inps chiude l'esercizio 2021 con un disavanzo di oltre 20 miliardi

Advertising

sole24ore : ?? #Pensioni, nuovo allarme conti da uscite anticipate e pandemia. Nel mirino dell'Ocse le troppe deroghe alla legge… - fisco24_info : Pensioni, nuovo allarme conti da uscite anticipate e pandemia: Nel mirino dell'Ocse le troppe deroghe alla legge Fo… - Brandolf11 : RT @P_M_1960: In Germania il nuovo governo intende alzare il salario minimo a 12€ l'ora. Qui in Italia invece si discute del nulla, si son… - nicolaebasta : RT @P_M_1960: In Germania il nuovo governo intende alzare il salario minimo a 12€ l'ora. Qui in Italia invece si discute del nulla, si son… - MakeDavero : RT @P_M_1960: In Germania il nuovo governo intende alzare il salario minimo a 12€ l'ora. Qui in Italia invece si discute del nulla, si son… -