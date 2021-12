Pensioni | in Italia si uscirà dal lavoro a 71 anni Lo studio Ocse

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 11 dicembre 2021): un recentemette in risalto un futuro tutt’altro che roseo per chi entra adesso nel mondo delno. Al momento il nostro paese si contraddistingue per un’età pensionabile “bassa” se rapportata a quella di molti altri membri: tra qualche decennio, però, sarà il paese che avrà una delle più “alte”.: un futuro tutt’altro che roseo secondo l’: un futuro tutt’altro che roseo sul fronte del pensionamento per chi comincia a farsi strada nel mondo delno secondo un recentedell’. Grazie a diverse misure, ultima in ordine di tempo Quota 100, mediamente i lavoratori ...