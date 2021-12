Pattinaggio artistico, Golden Spin 2021: Messing e Gubanova vincono le prove individuali. Male il Canada nelle coppie (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella settimana in cui sarebbero dovute svolgersi le Finali del circuito Grand Prix, la Ledena dvoran di Zibel (Croazia) ha ospitato la cinquantatresima edizione della Golden Spin, storica competizione internazionale di Pattinaggio artistico valida come ultima tappa delle Challenger Series 2021/2022. Un appunto solitamente molto battuto ma, in questa annata, tormentato da innumerevoli defezioni di rilievo. Non sono mancate tuttavia alcune personalità di spicco, come ad esempio Keegan Messing, leader della prova maschile con il punteggio di 255.07, risultato maturato per via del dominio nel programma breve, contraddistinto dal quadruplo toeloop combinato con il doppio toeloop, dal triplo axel e dal triplo lutz singolo; è salito poi in cattedra nel programma libero il russo Andrei ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella settimana in cui sarebbero dovute svolgersi le Finali del circuito Grand Prix, la Ledena dvoran di Zibel (Croazia) ha ospitato la cinquantatresima edizione della, storica competizione internazionale divalida come ultima tappa delle Challenger Series/2022. Un appunto solitamente molto battuto ma, in questa annata, tormentato da innumerevoli defezioni di rilievo. Non sono mancate tuttavia alcune personalità di spicco, come ad esempio Keegan, leader della prova maschile con il punteggio di 255.07, risultato maturato per via del dominio nel programma breve, contraddistinto dal quadruplo toeloop combinato con il doppio toeloop, dal triplo axel e dal triplo lutz singolo; è salito poi in cattedra nel programma libero il russo Andrei ...

