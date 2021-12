Patrizia Pellegrino e la nascita della figlia Arianna | la dolorosa confessione a Verissimo | “Sarei morta”

(Di sabato 11 dicembre 2021)ha ripercorso gioie e dolorisua vita in un’intima intervista a. L’opinionista tv, reduce dall’eliminazione dal Grande Fratello Vip, ha raccontato alcuni frammenti complicati del suo privato. Tra questi, la malattia, per avere la quale la donna ha rischiato di perdere la vita a causa di alcune complicanze durante la gravidanza. Il doloroso racconto a Silvia Toffanin.e la complicataLa famiglia diè al centro di un’intervista davvero intensa nel salotto di. L’ex concorrente del Grande ...

Advertising

Danky1237999 : Patrizia Pellegrino dopo aver vinto il gfvip 7 #gfvip - Monicavda83 : Signorini prendi esempio da Silvia sono queste le clip che noi vogliamo e desideriamo vedere al #gfvip Patrizia Pellegrino ???? #Verissimo - Francescasen_x_ : Omg zia Patrizia Pellegrino a verissimo - zazoomblog : Patrizia Pellegrino tradita e abbandonata dall’ex marito Stefano: “Aveva un’altra famiglia” - #Patrizia… - zazoomblog : Patrizia Pellegrino: chi è età carriera chi è il fidanzato figli GF VIP Instagram tumore foto - #Patrizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Pellegrino

L'esperienza dial ' Grande Fratello Vip ' non è stata particolarmente duratura, ma le ha permesso di far venire comunque alla luce alcuni momenti difficili che lei si è trovata ad affrontare ...Purtroppo non aveva un polmone pronto, dopo qualche giorno è scoppiato e lui non ce l'ha fatta" , ha raccontatosul dramma della morte del figlio Riccardo . Una tragedia che l'ha ...A Verissimo Patrizia Pellegrino racconta della malattia di sua figlia Arianna, del periodo in cui era incinta della sua bambina e tutto sembrava perfetto, lo è stato fino ai 5 o sei mesi di gravidanza ...Patrizia Pellegrino ospite a Verissimo parla di sua figlia: "La vita mi ha punita" E' da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E Silvia Toffanin, ...