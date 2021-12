Patrizia Pellegrino, chi è il primo marito Pietro Antisari: “Anche lui mi ha tradita” (Di sabato 11 dicembre 2021) Pietro Antisari Vittori, ex marito e figli di Patrizia Pellegrino. Un grande amore quello tra la showgirl e il primo marito che sono stati legati per tantissimi anni. La coppia si è Anche sposata e dalla loro unione sono nati i figli Tommaso e Arianna fortemente voluti e arrivati dopo la morte del primogenito Riccardo, morto sei giorni dopo la nascita. Un dolore immenso per la coppia che però ci ha riprovato vivendo la grande gioia di poter avere dei figli. Non solo, Pietro e Patrizia hanno Anche adottato un terzo figlio: si tratta di Gregory, la cui adozione è stata Anche raccontata nel libro autobiografico “Per avere Gregory” Dopo tanti anni d’amore però il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)Vittori, exe figli di. Un grande amore quello tra la showgirl e ilche sono stati legati per tantissimi anni. La coppia si èsposata e dalla loro unione sono nati i figli Tommaso e Arianna fortemente voluti e arrivati dopo la morte delgenito Riccardo, morto sei giorni dopo la nascita. Un dolore immenso per la coppia che però ci ha riprovato vivendo la grande gioia di poter avere dei figli. Non solo,hannoadottato un terzo figlio: si tratta di Gregory, la cui adozione è stataraccontata nel libro autobiografico “Per avere Gregory” Dopo tanti anni d’amore però il ...

Advertising

AdultaVaccinata : RT @angjelinkasemi: Io bimba di Davide come Patrizia Pellegrino #gfvip - CorriereCitta : Patrizia Pellegrino: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, figli, GF VIP, Instagram, tumore, foto… - AdultaVaccinata : RT @ChiaraMilone2: Patrizia Pellegrino una di noi che ha modo di dire in poche parole quello che pensiamo di Davide, la nostra rappresentan… - mrsilverju : RT @ChiaraMilone2: Patrizia Pellegrino una di noi che ha modo di dire in poche parole quello che pensiamo di Davide, la nostra rappresentan… - SweetSofia113 : RT @angjelinkasemi: Io bimba di Davide come Patrizia Pellegrino #gfvip -