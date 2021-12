Patrizia Pellegrino, chi è il figlio adottato Gregory: “Come se lo avessi partorito io” (Di sabato 11 dicembre 2021) Patrizia Pellegrino al Grande Fratello Vip 2021 si è raccontata a cuore aperto parlando della sua vita privata e dei tanti dolori vissuti. In particolare si è soffermata sulla morte del figlio Riccardo scomparso dopo soli 10 giorni di vita. Un dolore immenso che l’attrice non ha mai superato, anche se la vita le ha regalato ancora la gioia di diventare mamma. Due bellissimi figli e un figlio adottivo di nome Gregory che Patrizia Pellegrino ha adottato in Russia.“E’ successo a San Pietroburgo” – racconta la Pellegrino – “aveva 3 anni, ma era piccolo Come un bimbo di 1 anno in mezzo. Era secco secco. Ci siamo guardati, ho avuto un istinto Come se l’avessi partorito in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)al Grande Fratello Vip 2021 si è raccontata a cuore aperto parlando della sua vita privata e dei tanti dolori vissuti. In particolare si è soffermata sulla morte delRiccardo scomparso dopo soli 10 giorni di vita. Un dolore immenso che l’attrice non ha mai superato, anche se la vita le ha regalato ancora la gioia di diventare mamma. Due bellissimi figli e unadottivo di nomechehain Russia.“E’ successo a San Pietroburgo” – racconta la– “aveva 3 anni, ma era piccoloun bimbo di 1 anno in mezzo. Era secco secco. Ci siamo guardati, ho avuto un istintose l’in ...

