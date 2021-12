Patrizia Pellegrino, chi è il fidanzato Giampaolo Embrione: età, lavoro, vita privata, figli, Instagram (Di sabato 11 dicembre 2021) Tutto pronto per la classica puntata del sabato pomeriggio di Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Patrizia Pellegrino, una delle ultime eliminate dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma conosciamo meglio il fidanzato, Giampaolo Embrione! Patrizia Pellegrino, chi è il fidanzato Giampaolo Embrione: età, lavoro Giampaolo Embrione è originario di Castellamare di Stabia e nella vita è un famoso manager nel settore assicurativo. E’ lui l’uomo che ha stregato e conquistato il cuore di Patrizia Pellegrino, che dopo la storia d’amore con Stefano Todini ha ritrovato finalmente la serenità e la spensieratezza che merita. Di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021) Tutto pronto per la classica puntata del sabato pomeriggio di Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche, una delle ultime eliminate dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma conosciamo meglio il, chi è il: età,è originario di Castellamare di Stabia e nellaè un famoso manager nel settore assicurativo. E’ lui l’uomo che ha stregato e conquistato il cuore di, che dopo la storia d’amore con Stefano Todini ha ritrovato finalmente la serenità e la spensieratezza che merita. Di ...

