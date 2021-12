Patrick Zaki, l’abbraccio all’Italia e alla sua Bologna: «Grazie a tutti gli italiani… Mattina di libertà» (Di sabato 11 dicembre 2021) Così come nel giorno della scarcerazione dopo 668 giorni di carcere in Egitto con l’accusa di «diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici, Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell’Università di Bologna, con un post dal suo account Twitter ringrazia «tutti gli italiani che mi hanno sostenuto negli ultimi due anni». E un pensiero, Zaki, lo dedica anche alla sua amata Bologna, «la mia città», dove spera presto di poter tornare. Il ricercatore dell’Unibo, infatti, non sa ancora se e quando potrà tornare in Italia. Subito dopo la scarcerazione dello scorso 8 dicembre, Zaki aveva dichiarato: «Voglio tornare in Italia il prima possibile, appena potrò andrò ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) Così come nel giorno della scarcerazione dopo 668 giorni di carcere in Egitto con l’accusa di «diffusione di notizie false, incitamentoprotesta e istigazioneviolenza e ai crimini terroristici,, il ricercatore egiziano dell’Università di, con un post dal suo account Twitter ringrazia «gli italiani che mi hanno sostenuto negli ultimi due anni». E un pensiero,, lo dedica anchesua amata, «la mia città», dove spera presto di poter tornare. Il ricercatore dell’Unibo, infatti, non sa ancora se e quando potrà tornare in Italia. Subito dopo la scarcerazione dello scorso 8 dicembre,aveva dichiarato: «Voglio tornare in Italia il prima possibile, appena potrò andrò ...

