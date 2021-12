Pastorello: «La Juventus aveva l’accordo con lo United: Lukaku a Torino, Dybala a Manchester» (Di sabato 11 dicembre 2021) L’affare con l’Inter si era bloccato perché Zhang non voleva soddisfare le richieste del Manchester United. La Juventus aveva gli accordi con gli inglesi, che in cambio di Lukaku avrebbero ingaggiato Dybala e Mandzukic. Romelu aveva già parlato con Sarri e Cristiano Ronaldo, però in seguito Dybala e il Manchester United, probabilmente non troppo convinti, non hanno raggiunto l’intesa. Mentre Marotta, Ausilio, Conte ed io siamo riusciti a convincere Zhang ad aumentare l’offerta. Senza nulla togliere ai compagni di Lukaku all’Inter, penso che quel trasferimento abbia spostato gli equilibri in Italia Questo il retroscena raccontato da Federico Pastorello, agente – tra gli altri – di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) L’affare con l’Inter si era bloccato perché Zhang non voleva soddisfare le richieste del. Lagli accordi con gli inglesi, che in cambio diavrebbero ingaggiatoe Mandzukic. Romelugià parlato con Sarri e Cristiano Ronaldo, però in seguitoe il, probabilmente non troppo convinti, non hanno raggiunto l’intesa. Mentre Marotta, Ausilio, Conte ed io siamo riusciti a convincere Zhang ad aumentare l’offerta. Senza nulla togliere ai compagni diall’Inter, penso che quel trasferimento abbia spostato gli equilibri in Italia Questo il retroscena raccontato da Federico, agente – tra gli altri – di ...

