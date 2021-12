Pasta al forno con pesto di olive | la ricetta ideale per le feste

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ladi oggi crediamo possa rivelarsi l’idea giusta per un pranzo della Domenica da ricordare. : laper leQui di seguito ti indichiamo come preparare questa pietanza che è insieme elegante e appetitosa. Gli ingredienti Gli ingredienti necessari sono questi: 320 grammi di fusilli (o un’altracorta di tuo gradimento); 400 grammi di pomodorini; 200 grammi dinere e verdi, snocciolate; uno spicchio d’aglio; quanto basta di olio extra vergine d’oliva; 100 grammi di scamorza affumicata, tagliata a fette; quanto basta di basilico fresco; quanto basta di sale e pepe; 30 gr di pecorino e 50 grammi di pinoli. La preparazione Si comincia lavando e tagliando i pomodorini a metà. Poi si mette sul fuoco una pentola riempita con abbondante acqua salata, per ...

