Passo falso Juventus, l’ennesimo. Il Venezia impone il pareggio e la zona Champions è un miraggio (Di sabato 11 dicembre 2021) Ennesimo Passo falso della Juventus in campionato e stavolta è davvero finita o quasi per la qualificazione alla prossima Champions League. Brutto 1-1 contro il Venezia che non ruba nulla al Penzo e che impone un pareggio che è un punto salvezza guadagnato per i lagunari, non tanto dal punto di vista della classifica che non viene mossa più di tanto, ma soprattutto considerando quanto potrà infondere a livello di mentalità nella squadra che nelle ultime partite si era riscoperta fragile. Fragile, di sicuro, lo è una Juve che ancora una volta inizia bene, va in difficoltà quasi per caso e finisce in un tunnel senza uscita. E’ mancata una reazione concreta al gol di Aramu che aveva risposto all’iniziale vantaggio di Morata, soltanto l’inerzia ha spinto in avanti i ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Ennesimodellain campionato e stavolta è davvero finita o quasi per la qualificazione alla prossimaLeague. Brutto 1-1 contro ilche non ruba nulla al Penzo e cheunche è un punto salvezza guadagnato per i lagunari, non tanto dal punto di vista della classifica che non viene mossa più di tanto, ma soprattutto considerando quanto potrà infondere a livello di mentalità nella squadra che nelle ultime partite si era riscoperta fragile. Fragile, di sicuro, lo è una Juve che ancora una volta inizia bene, va in difficoltà quasi per caso e finisce in un tunnel senza uscita. E’ mancata una reazione concreta al gol di Aramu che aveva risposto all’iniziale vantaggio di Morata, soltanto l’inerzia ha spinto in avanti i ...

