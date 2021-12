Passo falso della Juventus, il Venezia strappa un punto: Aramu risponde a Morata (Di sabato 11 dicembre 2021) Solo un pareggio per la Juventus nella partita della 17esima giornata del campionato di Serie A, impresa del Venezia che ha strappato un punto importantissimo per la classifica. La squadra di Massimiliano Allegri si conferma troppo altalenante, in particolar modo in attacco ha fatto molta fatica anche a causa dell’infortunio di Dybala dopo pochi minuti. Al 32? la partita si sblocca, ottima giocata di Pellegrini e Morata sigla il vantaggio. Grandissima occasione per Cuadrado in contropiede, ma il tiro finisce sul fondo. Nella ripresa il Venezia trova il pareggio con una bellissima giocata di Aramu. Finisce 1-1, un altro Passo falso della Juventus. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 dicembre 2021) Solo un pareggio per lanella partita17esima giornata del campionato di Serie A, impresa delche hato unimportantissimo per la classifica. La squadra di Massimiliano Allegri si conferma troppo altalenante, in particolar modo in attacco ha fatto molta fatica anche a causa dell’infortunio di Dybala dopo pochi minuti. Al 32? la partita si sblocca, ottima giocata di Pellegrini esigla il vantaggio. Grandissima occasione per Cuadrado in contropiede, ma il tiro finisce sul fondo. Nella ripresa iltrova il pareggio con una bellissima giocata di. Finisce 1-1, un altro. L'articolo CalcioWeb.

