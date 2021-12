Palpeggiò la sposa al matrimonio finito in rissa: condannato il testimone di nozze per violenza sessuale – Il video (Di sabato 11 dicembre 2021) È arrivata la condanna per violenza sessuale a un anno e otto mesi di reclusione per il testimone di nozze 26enne di Corigliano d’Otranto che aveva palpeggiato la sposa durante un matrimonio in provincia di Lecce. La vicenda avvenuta a Spetia, in provincia di Lecce, era diventata popolare soprattutto dopo che il video della rissa scoppiata durante quell’occasione era diventato virale a fine maggio scorso. Lo sposo e alcuni suoi parenti avevano infatti saputo che il 26enne aveva palpeggiato la sposa mentre si trovavano al bar del ristorante, dove si stava svolgendo la festa di nozze. Il ragazzo avrebbe abbracciato alle spalle la donna e le avrebbe quindi toccato ripetutamente i seni. Subito dopo, come si è poi visto ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) È arrivata la condanna pera un anno e otto mesi di reclusione per ildi26enne di Corigliano d’Otranto che aveva palpeggiato ladurante unin provincia di Lecce. La vicenda avvenuta a Spetia, in provincia di Lecce, era diventata popolare soprattutto dopo che ildellascoppiata durante quell’occasione era diventato virale a fine maggio scorso. Lo sposo e alcuni suoi parenti avevano infatti saputo che il 26enne aveva palpeggiato lamentre si trovavano al bar del ristorante, dove si stava svolgendo la festa di. Il ragazzo avrebbe abbracciato alle spalle la donna e le avrebbe quindi toccato ripetutamente i seni. Subito dopo, come si è poi visto ...

