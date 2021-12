Pallanuoto Serie A1: risultati 11.a giornata (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel pomeriggio odierno si sono disputati gli incontri del campionato di Serie A1 di Pallanuoto, con due partite rinviate a data da destinarsi: di seguito riportiamo tutti i risultati. Serie A, 11.a giornata Ortigia-Brescia 5-14 Lazio-Telimar 6-20 Posillipo-Roma 7-6 RN Savona-Anzio 19-8 Milano Metanopoli-PN Trieste 9-15 Pro Recco-RN Salerno rinviata ADR Nuoto-Catania-Iren Genova Quinto rinviata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sudafrica-Italia Pallanuoto maschile, streaming gratis e diretta tv RAI 2? Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020 Leggi su webmagazine24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel pomeriggio odierno si sono disputati gli incontri del campionato diA1 di, con due partite rinviate a data da destinarsi: di seguito riportiamo tutti iA, 11.aOrtigia-Brescia 5-14 Lazio-Telimar 6-20 Posillipo-Roma 7-6 RN Savona-Anzio 19-8 Milano Metanopoli-PN Trieste 9-15 Pro Recco-RN Salerno rinviata ADR Nuoto-Catania-Iren Genova Quinto rinviata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sudafrica-Italiamaschile, streaming gratis e diretta tv RAI 2? Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020

Advertising

il_siracusano : Ortigia, dura lezione dal #Brescia. I campioni ... - #Pallanuoto #Campionato #Cc_Ortigia #Serie_A1 -… - SanremoNews : PALLANUOTO, SERIE A2: quinta giornata all'aperto per la Rari Nantes Imperia che fa visita allo Sturla - imperianews_it : PALLANUOTO, SERIE A2: quinta giornata all'aperto per la Rari Nantes Imperia che fa visita allo Sturla - ilnazionaleit : PALLANUOTO, SERIE A2: quinta giornata all'aperto per la Rari Nantes Imperia che fa visita allo Sturla - RivieraSportit : PALLANUOTO, SERIE A2: quinta giornata all'aperto per la Rari Nantes Imperia che fa visita allo Sturla -