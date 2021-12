Pallamano femminile | Mondiali 2021 | finisce pari l’attesa sfida tra le scandinave

(Di sabato 11 dicembre 2021) Nuova giornata di azione per quanto riguarda ifemminili di, torneo che sta regalando emozioni in queste settimane con una serie di incontri oltremodo interessanti. Il Gruppo 1 ed il Gruppo 2 sono stati protagonisti sulla falsariga di quanto accaduto venerdì. Iniziamo dal più atteso match della giornata tra Svezia e Norvegia. Le due formazioni, leader del gruppo 2, non si sono risparmiate con unaoltremodo equilibrata che si è conclusa con un risultato che ha messo tutti d’accordo: 30. Sono state altre due le partite per quanto riguarda il secondo girone che ha premiato l’Olanda e la Romania. La prima si è affermata per 10 punti (61-51) sul Kazakistan, mentre le romene hanno vinto per 43 a 20 su Puerto Rico. Emozioni anche nel ‘Gruppo 1’ con il Montenegro che ...

Advertising

viverejesi : Pallamano: Chiaravalle, A2 maschile impegnata in Toscana contro Ambra, la Femminile nel derby contro Camerano… - Lazio_TV : PALLAMANO A1 FEMMINILE: PONTINIA IMPEGNATA A LENO. - News_24it : PONTINIA - Invertire subito la rotta per tornare a sorridere. L’HC Cassa Rurale Pontinia si rituffa nella serie A B… - zazoomblog : Pallamano femminile Mondiali 2021: giornata di verdetti Danimarca devastante - #Pallamano #femminile #Mondiali #20… - Carlino_Ferrara : Pallamano A1 femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano femminile

OA Sport

... Stefano Sommariva GLI ALTRI EVENTI DA SEGUIRE SU ELEVEN SPORTS: CalcioSerie B 11a ...45 Club Brugge vs Zulte Waregem (diretta) Telecronaca: Alessio ColomboMondiali Femminili ...Questa sera si scriverà quindi una piccola pagina nella storia dellabresciana e di certo ...domani saranno invece gli ultimi incontri dell'anno per Leonessa Brescia e Leno B in A2, ...Nuova giornata di azione per quanto riguarda i Mondiali femminili di Pallamano, torneo che sta regalando emozioni in queste settimane con una serie di incontri oltremodo interessanti. Il Gruppo 1 ed i ...L’attesa degli appassionati bresciani di pallamano è tutta per il primo storico derby di A2 maschile tra Palazzolo e Cologne, in programma questa sera (ore 18.30) al palasport di via Levadello a Palaz ...