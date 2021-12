Palermo, Ghirelli: 'Sfruttiamo il Pnrr per riqualificare il Barbera' (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA - "Il Palermo Fc e la città di Palermo hanno l'incredibile opportunità di poter riqualificare ed ammodernare il Barbera attraverso il Pnrr ed una cooperazione pubblico - privato. Il percorso ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA - "IlFc e la città dihanno l'incredibile opportunità di potered ammodernare ilattraverso iled una cooperazione pubblico - privato. Il percorso ...

Advertising

LegaProOfficial : Presidente #LegaPro Francesco #Ghirelli a Palermo con il vice Luigi #Ludovici: 'Altro passo avanti per il progetto… - valerio_tripi : RT @LegaProOfficial: Presidente #LegaPro Francesco #Ghirelli a Palermo con il vice Luigi #Ludovici: 'Altro passo avanti per il progetto del… - AnsaSicilia : Ghirelli, a Palermo altri passi avanti per nuovo 'Barbera'. Nuova riunione sullo stadio, c'erano sindaco Orlando e… - LeolucaOrlando1 : RT @LegaProOfficial: Presidente #LegaPro Francesco #Ghirelli a Palermo con il vice Luigi #Ludovici: 'Altro passo avanti per il progetto del… - PaoloNacarlo : RT @LegaProOfficial: Presidente #LegaPro Francesco #Ghirelli a Palermo con il vice Luigi #Ludovici: 'Altro passo avanti per il progetto del… -