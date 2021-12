Palazzina crolla dopo esplosione di un metanodotto | inferno di fiamme a Ravanusa | corsa contro il tempo per salvare i dispersi

(Di sabato 11 dicembre 2021) Unadi 4 piani èta nella serata di sabato in via Galileo Galilei a, in provincia di Agrigento. A causare il crollo sarebbe stata l'di un tratto delcittadino: lo scoppio ha coinvolto...

Il bilancio provvisorio è di almeno 8 dispersi fra cui, si apprende, tre bambini e una donna incinta. La causa del crollo potrebbe essere legata a una bombola o a una fuga di gas. Vigili del fuoco al ...unanell'Agrigentino, le fiamme dopo l'esplosione causata da una fuga di gas Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, ha lanciato un appello: "Chiunque abbia autobotti e mezzi ...Una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei a Ravanusa (Agrigento) e lo stabile di 4 piani è parzialmente crollato: sotto le macerie ci sarebbero 8 persone, tra cui tre ...Palermo, 11 dic. (LaPresse) - Oltre alla palazzina, di 4 piani e che conterebbe 10 appartamenti, crollata in via Galilei a Ravanusa, nell'Agrigentino, a ...