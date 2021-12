Pagelle Udinese Milan | ancora un gol per la sorpresa Beto

(Di sabato 11 dicembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, Messias FLOP: Success, Bakayoko VOTI(3-5-2): Silvestri 5,5; Becao 6,5, Nuytinck 6, Perez 5,5; Molina 6,5, Arslan 7 (dal 70? Jajalo 6), Walace 6,5, Makengo 6, Udogie 5 (dal 62? Zeegelaar 5,5);7, Deulofeu 6 (dal 70? Success 4). All. Gabriele Cioffi 6,5.(4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6,5, Tomori 6, Romagnoli 6, Theo Hernandez 5,5; Bakayoko 4,5 (dal 46? Kessie 6), Bennacer 5 (dal 46? Tonali 6,5); Saelemaekers 6 (dal 69? Castillejo 6), Diaz 5 (dall’81’ ...

LE PAGELLE DELL'UDINESE Silvestri: 6 Becao: 6.5 Nuytinck: 6.5 Perez: 5.5 Molina: 6.5 Arslan: 7 (Dal 25' st Success 4) Walace: 6.5 Makengo: 6 Udogie: 6.6 (Dal 16' st Zeegelaar 6) Deulofeu: 6.5 (Dal 25' st ...) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Udinese Milan. Le pagelle dei protagonisti del match tra Udinese e Milan, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Beto, Florenzi FLOP: Perez, Bakayoko. Inizia un nuovo percorso per il team bianconero. Il tecnico è pronto per giocare, vuole tenersi stretto la panchina. Solo una delle ultime 10 sfide tra Udinese e Milan in Serie A alla Dacia Arena si è conclusa in parità (1-1 nel febbraio 2018) - cinque vittorie bianconere e quattro lombarde. Sono 46 i confronti in Serie A ...