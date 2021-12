Pagato da No vax, si vaccina 10 volte in un giorno per ottenere Green pass. Aperta inchiesta in Nuova Zelanda (Di sabato 11 dicembre 2021) Pagato da No vax in cerca di Green pass, si vaccina per dieci volte in un solo giorno. È successo in Nuova Zelanda dove le autorità sanitarie hanno aperto un’inchiesta sulla vicenda raccontata dal sito Stuff. L’uomo è stato assunto da un gruppo di scettici del vaccino per farsi immunizzare al loro posto e ottenere così un Green pass valido. «Siamo molto preoccupati per questa situazione e stiamo lavorando con le agenzie preposte. Uno status vaccinale inaccurato mette a rischio voi stessi, gli amici, la famiglia, la comunità e i sanitari che potrebbero curarvi in futuro» ha detto la ministra della Salute neozelandese Astrid Koornneef. L’attuale copertura ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021)da No vax in cerca di, siper dieciin un solo. È successo indove le autorità sanitarie hanno aperto un’sulla vicenda raccontata dal sito Stuff. L’uomo è stato assunto da un gruppo di scettici del vaccino per farsi immunizzare al loro posto ecosì unvalido. «Siamo molto preoccupati per questa situazione e stiamo lavorando con le agenzie preposte. Uno statusle inaccurato mette a rischio voi stessi, gli amici, la famiglia, la comunità e i sanitari che potrebbero curarvi in futuro» ha detto la ministra della Salute neozelandese Astrid Koornneef. L’attuale copertura ...

