Ostia | crollano le ringhiere dall’ultimo piano della palazzina | «Tragedia sfiorata»

(Di sabato 11 dicembre 2021) Paura mercoledì scorso a, in Via Enea Picchio al civico 20, dove alcunedi unasono crollate. A denunciare l’accaduto è stato Marco Possanzini, Segretario di Sinistra Italiana. «al civico 20 di via Enea Picchio in quanto la balaustra di un balcone dell’ultimoè precipitata a terra a causatotale assenza di manutenzione», si lege in un post. «Le palazzine di proprietà Armellini, abbandonate negli anni sia dalla proprietà sia dal Comune di Roma, si stanno sbriciolando. Si può continuare così?». Sul posto, per mettere in sicurezza l’area e la parte pericolante, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nella circostanza, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Altre foto sono state pubblicate dal CdQ Cittadini di ...

Il crollo della ringhiera. Questa volta il crollo della ringhiera di ferro è avvenuto al civico 20 di via Enea Picchio e non, come in passato, in vai Fasan. Ma si tratta della st ...